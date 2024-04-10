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Видеообзор поражения Андрея Рублёва на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, потерпел поражение во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Спортсмен в двух сетах со счётом 4:6, 4:6 проиграл 46-й ракетке мира из Австралии Алексею Попырину и не смог защитить прошлогодний титул.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Андрея Рублёва на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что Андрей Рублёв завершил участие в турнире и в парном разряде: спортсмен, выступавший в дуэте с другим россиянином, Кареном Хачановым, не смог выйти в третий круг.

Напомним, это уже третье подряд поражение Рублёва на старте турниров после дисквалификации в полуфинале соревнований в Дубае (ОАЭ).