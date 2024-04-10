«Он сделал то, что делали немногие». Монфис сказал добрые слова в адрес Медведева

Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что Даниил Медведев сумел в матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) навязать ему игру и если бы ему удалось сделать то же, то он был бы счастлив.

«Даниил легко меня обыграл. Он хорошо сыграл тактически и в итоге смог навязать мне свою игру и то, что он хотел сделать.

Верю ли я, что Медведев хороший игрок на грунте? Не знаю, сильно ли ему помог Жиль, но Даниил сыграл хорошо. Он не сделал много ошибок. Странный вопрос, ведь он выиграл турнир «Мастерс». Я никогда не выигрывал ни одного, неужели из-за этого я плохой игрок на грунте?

Он сделал то, что делали немногие игроки. Он играл «Мастерс» на грунте. Здесь он дошёл до четвертьфинала. Иногда игроки не так хорошо играют на грунте, но тем не менее они очень эффективны. В любом случае, если бы я смог сделать то, что сделал он, я был бы счастлив», — сказал Монфис на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 10 апреля, российский теннисист и четвёртая ракетка мира Медведев обыграл Монфиса в двух сетах второго круга «Мастерса» в Монте-Карло.