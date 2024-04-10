Селиваненко считает, что у игры между Медведевым и Хачановым будет свой колорит

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко заявил, что Медведев в целом легко обыграл Монфиса, а вот матч с Хачановым будет особенным.

«Даниил сегодня выиграл в достаточно спокойном стиле, если не считать одного эпизода. Что касается следующего круга с Кареном, то игры между знающими друга с детства теннисистами всегда имеют свой колорит», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, сегодня, 10 апреля, завершился матч между Гаэлем Монфисом (WC) из Франции и Даниилом Медведевым (4). Россиянин обошёл соперника в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

В третьем круге ему предстоит встретиться с соотечественником Кареном Хачановым. Известно, что три российских теннисиста — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев — знакомы с детства и знают стиль игры друг друга. Вне турниров спортсмены общаются и дружат, об этом они не раз говорили в своих интервью.