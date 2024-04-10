Медведев назвал Хачанова сложным соперником

Российский теннисист и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что его соперник третьего круга на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) Карен Хачанов достаточно сложен и на глине он любит играть больше.

«Думаю, Карену больше нравится глина, но и я хорошо на ней играю. Даже в 45 лет я смогу так сказать, потому что у меня есть титул в турнире «Мастерса» в Риме, я рад этому. Но Карен — сложный соперник», — сказал Медведев на пресс-конференции.

По словам Медведева, Хачанов спокойнее, чем он, и ещё в более молодом возрасте умел сдерживать эмоции.

Известно, что оба теннисиста знают друг друга с детства, поэтому понимают, как играет каждый из них. Они также говорили, что соперничество на карте никак не мешает их дружбе.

Матч состоится уже 11 апреля в 12:00 мск