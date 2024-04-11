Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В 1/8 финала соревнований россиянин обыграл соотечественника, четвёртую ракетку мира Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Хачанову предстоит встретиться с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Для российского спортсмена это будет восьмой четвертьфинал «Мастерса» в карьере.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который накануне покинул нынешний розыгрыш турнира.