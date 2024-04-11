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Руне обыграл Нагала и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Руне обыграл Нагала и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Хольгер Руне
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Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. Спортсмен обыграл 93-ю ракетку мира из Индии Сумита Нагала со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Руне совершил три двойные ошибки, сделал три эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти возможных. Его соперник, в свою очередь, совершил пять двойных ошибок и не сделал ни одного эйса. Нагал смог реализовать три из семи возможных брейк-пойнтов.

Монте-Карло. 2-й круг
11 апреля 2024, четверг. 14:25 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Сумит Нагал
93
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал

Напомним, встреча Руне и Нагала была приостановлена 10 апреля из-за дождя. Игру остановили при счёте 6:3, 2:1. Следующим соперником Хольгера Руне стал болгарский теннисист Григор Димитров, который ранее обыграл сербского спортсмена Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 6:3.

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