Руне обыграл Нагала и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. Спортсмен обыграл 93-ю ракетку мира из Индии Сумита Нагала со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Руне совершил три двойные ошибки, сделал три эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти возможных. Его соперник, в свою очередь, совершил пять двойных ошибок и не сделал ни одного эйса. Нагал смог реализовать три из семи возможных брейк-пойнтов.

Напомним, встреча Руне и Нагала была приостановлена 10 апреля из-за дождя. Игру остановили при счёте 6:3, 2:1. Следующим соперником Хольгера Руне стал болгарский теннисист Григор Димитров, который ранее обыграл сербского спортсмена Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 6:3.