Андрей Ольховский: Хачанов на грунте играет лучше Медведева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский оценил победу Карена Хачанова над Даниилом Медведев в третьем круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча российских теннисистов завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова, Медведев по ходу поединка в грубой манере указывал на некомпетентность линейного судьи.
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«Была достаточно упорная борьба. Но Карен сегодня был более стабилен и надёжен — наверное, это сыграло свою роль. Плюсом Даниилу не идёт на пользу, когда он находится в состоянии переживаний, когда начинает скандалить на корте. Хачанов был более хладнокровен — это сыграло свою роль. Карен на грунте играет лучше, а Даня был не очень уверен в своих силах, потому что это первый турнир на грунтовом покрытии», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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