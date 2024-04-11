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Андрей Ольховский: Хачанов на грунте играет лучше Медведева

Андрей Ольховский: Хачанов на грунте играет лучше Медведева
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский оценил победу Карена Хачанова над Даниилом Медведев в третьем круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча российских теннисистов завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова, Медведев по ходу поединка в грубой манере указывал на некомпетентность линейного судьи.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Была достаточно упорная борьба. Но Карен сегодня был более стабилен и надёжен — наверное, это сыграло свою роль. Плюсом Даниилу не идёт на пользу, когда он находится в состоянии переживаний, когда начинает скандалить на корте. Хачанов был более хладнокровен — это сыграло свою роль. Карен на грунте играет лучше, а Даня был не очень уверен в своих силах, потому что это первый турнир на грунтовом покрытии», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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