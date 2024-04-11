Даниила Медведева оштрафовали на очко за крики в адрес судей в Монте-Карло

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на одно очко за крики и грубую оценку судейской работы в концовке матча с соотечественником, Кареном Хачановым, в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, у Медведева вызвало негодование решение линейного судьи, принятое во втором сете при счёте 5:5 (15:30). Тот не заметил аут после удара Хачанова и позволил продолжить розыгрыш, который Медведев проиграл. В итоге гейм закончился брейком Карена. Отметим, что аут действительно был.
При смене сторон у Медведева сначала вызвало агрессию решение судьи на вышке Карлоса Бернардеса вызвать ему физиотерапевта, однако по ходу своего монолога Даниил грубо и с криками оценил и работу линейного судьи, в частности, призывая его «открыть глаза», а также лишить специалиста лицензии.
После этого Бернардес принял решение применить к Медведеву санкции – он оштрафовал его на очко, вынеся второе предупреждение (первое последовало за то, что Даниил после брейка Карена бросил ракетку в фон корта). Счёт стал 6:5 (15:0) в пользу Хачанова, который вскоре выиграл матч.
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