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Даниила Медведева оштрафовали на очко за крики в адрес судей в Монте-Карло

Даниила Медведева оштрафовали на очко за крики в адрес судей в Монте-Карло
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на одно очко за крики и грубую оценку судейской работы в концовке матча с соотечественником, Кареном Хачановым, в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, у Медведева вызвало негодование решение линейного судьи, принятое во втором сете при счёте 5:5 (15:30). Тот не заметил аут после удара Хачанова и позволил продолжить розыгрыш, который Медведев проиграл. В итоге гейм закончился брейком Карена. Отметим, что аут действительно был.

При смене сторон у Медведева сначала вызвало агрессию решение судьи на вышке Карлоса Бернардеса вызвать ему физиотерапевта, однако по ходу своего монолога Даниил грубо и с криками оценил и работу линейного судьи, в частности, призывая его «открыть глаза», а также лишить специалиста лицензии.

После этого Бернардес принял решение применить к Медведеву санкции – он оштрафовал его на очко, вынеся второе предупреждение (первое последовало за то, что Даниил после брейка Карена бросил ракетку в фон корта). Счёт стал 6:5 (15:0) в пользу Хачанова, который вскоре выиграл матч.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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