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Синнер уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа

Синнер уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа
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В матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал уверенную победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 18:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
25
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Янник Синнер в этой встрече трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Себастьяна Корды четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне — Григор Димитров. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.

Турнирная сетка "Мастерса" в Монте-Карло
Календарь "Мастерса" в Монте-Карло
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