Синнер уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа

В матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал уверенную победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Янник Синнер в этой встрече трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Себастьяна Корды четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне — Григор Димитров. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.
- 11 апреля 2024
-
19:58
-
19:53
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:09
-
16:57
-
16:38
-
15:35
-
15:35
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
15:12
-
14:58
-
14:45
-
14:34
-
14:28
-
14:22
-
14:13
-
14:07
-
13:31
-
13:21
-
13:07
-
12:54
-
11:30
-
11:11
-
09:37
-
09:28