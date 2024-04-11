Синнер уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа

В матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал уверенную победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Янник Синнер в этой встрече трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Себастьяна Корды четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне — Григор Димитров. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.