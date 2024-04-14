«Заткнитесь». Джокович накричал на фанатов во время матча с Руудом в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, сорвался на фанатов во время матча с 10-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом. Встреча спортсменов в рамках турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу норвежца.

«Заткнитесь!» — закричал Джокович в одном из эпизодов, когда болельщики с трибуны помешали ему своими выкриками.

В финале соревнований Каспер Рууд встретится с 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Это будет пятая личная встреча спортсменов на корте, в предыдущих четырёх у них равенство по победам.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.