Видеообзор первой победы Рууда над Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч полуфинала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, одержал первую в карьере победу над первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором борьбы Каспера Рууда и Новака Джоковича в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В финале соревнований Каспер Рууд встретится с 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Это будет пятая личная встреча спортсменов на корте, в предыдущих четырёх у них ничья по победам.