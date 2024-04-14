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Шнайдер пробилась в основу Штутгарта, отыгравшись с 0:6, 0:3 в финале квалификации

Шнайдер пробилась в основу Штутгарта, отыгравшись с 0:6, 0:3 в финале квалификации
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, 62-я ракетка мира, пробилась в основу грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале квалификации спортсменка в трёх сетах победила 137-ю ракетку мира из Чехии Сару Бейлек, отыгравшись со счёта 0:6, 0:3. Встреча завершилась со счётом 0:6, 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За это время Диана Шнайдер выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету Сары Бейлек три подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из восьми и три двойные ошибки.

В основу турнира в Штутгарте может выйти ещё одна россиянка: прямо сейчас в финале квалификации 26-я ракетка мира Анна Калинская борется с 50-й ракеткой мира из Италии Сарой Эррани.

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