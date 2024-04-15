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Андрей Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Монте-Карло и опустился с шестой на восьмую строчку, пропустив вперёд грека Стефаноса Циципаса и норвежца Каспера Рууда. Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию.

Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке идёт итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 15 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 035 очков;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085;

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425;

6 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;

7 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3995;

8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935;

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675;

10 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3640…

…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2115…

38 (41). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139…

45 (43). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

69 (69). Павел Котов (Россия) — 817.

Рублёв тренируется с Надалем в Барселоне: