Серена Уильямс: сказала дочери, что она была у меня в животе, когда я выиграла AO-2017

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как сообщила своей старшей дочери Олимпии, что была беременна во время победы на Открытом чемпионате Австралии — 2017.

«Олимпия уже в том возрасте, когда спрашивает: «Мам, мне интересно, почему ты такая знаменитая? Я понимаю, что ты отличная теннисистка». И я сказала ей, что на самом деле она была у меня в животе, когда я выиграла Australian Open в 2017 году. Она была сильно удивлена. Сейчас у неё такой возраст, когда я могу открыться ей немного больше», — приводит слова Уильямс People.

Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой (один титул — в одиночном разряде).