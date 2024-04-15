Отец Циципаса — о титуле Стефаноса в Монте-Карло: никогда не сомневался в сыне

Апостолос Циципас, отец и тренер седьмой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, высказался о победе сына на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я никогда не сомневался, что Стефанос будет играть на таком уровне. Конечно, у меня не было сомнений в нём. Но он мечтатель. К тому же Стефанос всё ещё молод душой и разумом. Каждому человеку нужно верить в жизнь, верить в цели, которые он перед собой ставит. Вот почему мы здесь. Чтобы напомнить, что каждый заслуживает того, чтобы быть таким, какой он есть», — приводит слова Апостолоса Циципаса Sportskeeda.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:4. Теперь Циципас является трёхкратным победителем «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Ранее он выигрывал турнир в 2021 и 2022 годах.