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Стефанос Циципас преодолел отметку в $ 30 млн призовых за карьеру

Стефанос Циципас преодолел отметку в $ 30 млн призовых за карьеру
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Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Благодаря этой победе греческий спортсмен преодолел отметку в $ 30 млн призовых за карьеру.

Таким образом, 25-летний Циципас стал первым теннисистом 1998 года рождения и позже, который смог достичь этой отметки по заработанным призовым.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу грека. Теперь Циципас является трёхкратным победителем «Мастерса» в Монте-Карло. Ранее греческий теннисист выигрывал турнир в 2021 и 2022 годах. Чемпионом «Мастерса» в Монако 2023 года является россиянин Андрей Рублёв.

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