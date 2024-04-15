Вихлянцева: буду болеть за Соболенко, чтобы ей покорился именно Уимблдон

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко в текущем сезоне выиграет Уимблдон.

«Я думаю, в этом году Соболенко возьмет ещё один ТБШ. Буду болеть, чтобы ей покорился именно Уимблдон. Все знают, насколько это важно и престижно. Думаю, что сама Арина из всех мэйджоров хочет выиграть именно травяной «Шлем». Считаю, что ей покорится либо Уимблдон, либо US Open», — сказала Вихлянцева в интервью Metaratings.

13 апреля Соболенко вместе с Бадосой и Жабер посетила матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Соответствующее фото Соболенко выложила в своих социальных сетях. Отметим, что на грунтовом турнире категории WTA-500, который состоится в Штутгарте (Германия) с 15 по 21 апреля, Соболенко во втором раунде может встретиться с Паулой Бадосой либо с квалифаером.