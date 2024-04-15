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Вихлянцева: хочется верить в то, что Медведев наберёт форму к «Ролан Гаррос»

Вихлянцева: хочется верить в то, что Медведев наберёт форму к «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила надежду, что четвёртая ракетка мира Даниил Медведев подойдёт в оптимальном состоянии к «Ролан Гаррос».

«У мужчин хочется верить в то, что Даниил Медведев сможет набрать форму к «Ролан Гаррос». Однако сейчас и Стефанос Циципас в хорошей форме, демонстрируя классный теннис. До Монте-Карло мы видели лишь обидные поражения грека. Стефаноса можно отнести к тёмным лошадкам», — сказала Вихлянцева в интервью Metaratings.

Ранее Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Карена. Медведев также был оштрафован на одно очко за крики и грубую оценку судейской работы в концовке встречи.

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