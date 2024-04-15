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Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте из-за болезни

112-я ракетка мира, 37-летний французский теннисист Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте (Румыния), сообщил официальный аккаунт соревнований в соцсетях.

Причиной снятия называется болезнь.

Отметим, в первом раунде соревнований Гаске должен был сыграть с аргентинцем Федерико Корией. В основной сетке француза заменит лаки-лузер Бенжамен Бонзи (182-я ракетка мира).

Матч с Корией должен был стать для Ришара Гаске 1000-м на уровне ATP.

Призовой фонд турнира в Бухаресте составляет € 579 320. Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля.

Ранее 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).