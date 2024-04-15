Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте из-за болезни

112-я ракетка мира, 37-летний французский теннисист Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте (Румыния), сообщил официальный аккаунт соревнований в соцсетях.
Причиной снятия называется болезнь.
Отметим, в первом раунде соревнований Гаске должен был сыграть с аргентинцем Федерико Корией. В основной сетке француза заменит лаки-лузер Бенжамен Бонзи (182-я ракетка мира).
Матч с Корией должен был стать для Ришара Гаске 1000-м на уровне ATP.
Призовой фонд турнира в Бухаресте составляет € 579 320. Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля.
Ранее 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).