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Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте из-за болезни

Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте из-за болезни
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112-я ракетка мира, 37-летний французский теннисист Ришар Гаске не выступит на турнире категории АТР-250 в Бухаресте (Румыния), сообщил официальный аккаунт соревнований в соцсетях.

Причиной снятия называется болезнь.

Отметим, в первом раунде соревнований Гаске должен был сыграть с аргентинцем Федерико Корией. В основной сетке француза заменит лаки-лузер Бенжамен Бонзи (182-я ракетка мира).

Бухарест. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 15:50 МСК
Ришар Гаске
112
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Отменён
Федерико Кория
83
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория

Матч с Корией должен был стать для Ришара Гаске 1000-м на уровне ATP.

Призовой фонд турнира в Бухаресте составляет € 579 320. Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля.

Ранее 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

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