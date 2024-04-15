21-летний Артур Казо показал ужасающие последствия травмы, полученной в Барселоне

75-я ракетка мира, 21-летний французский теннисист Артур Казо снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне по ходу стартового матча с итальянцем Маттео Арнальди. При счёте 5:5 в первом сете Казо травмировал голеностоп после неудачного торможения ногами.
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Фото: из личного архива Артура Казо
После матча Артур опубликовал ужасающее фото, на котором видно, насколько сильно опухла его нога. «Буду держать вас в курсе», — подписал фото Казо. На какое время француз выпал из тура, пока неизвестно.
Отметим, что последний турнир юного Казо также завершился досрочно из-за проблем со здоровьем. На старте квалификации «Мастерса» в Майами (США) Артур получил солнечный удар по ходу матча и упал на корт прямо во время приёма. Со стадиона его увозили на коляске.
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