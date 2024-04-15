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21-летний Артур Казо показал ужасающие последствия травмы, полученной в Барселоне

21-летний Артур Казо показал ужасающие последствия травмы, полученной в Барселоне
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75-я ракетка мира, 21-летний французский теннисист Артур Казо снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне по ходу стартового матча с итальянцем Маттео Арнальди. При счёте 5:5 в первом сете Казо травмировал голеностоп после неудачного торможения ногами.

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 14:35 МСК
Маттео Арнальди
40
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
5
5
         
Артур Казо
75
Франция
Артур Казо
А. Казо

Фото: из личного архива Артура Казо

После матча Артур опубликовал ужасающее фото, на котором видно, насколько сильно опухла его нога. «Буду держать вас в курсе», — подписал фото Казо. На какое время француз выпал из тура, пока неизвестно.

Отметим, что последний турнир юного Казо также завершился досрочно из-за проблем со здоровьем. На старте квалификации «Мастерса» в Майами (США) Артур получил солнечный удар по ходу матча и упал на корт прямо во время приёма. Со стадиона его увозили на коляске.

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