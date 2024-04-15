Соболенко: до сих пор обидно за поражение от Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что ей придают уверенности прошлогодние результаты на грунте.

— В прошлом году вы провели очень сильный сезон на грунте. Были в нескольких очках от выхода в финал «Ролан Гаррос». Насколько важны были титул в Мадриде, ваш успех в Штутгарте и на «Ролан Гаррос» в прошлом году? Насколько это важно с точки зрения уверенности в том, что этот отрезок сезона вам по плечу?

— Да, думаю, это было очень важно. Каждому игроку важно понимать, что он способен играть на каждом покрытии. Ведь никому не хочется испытывать это странное чувство, когда выходишь на конкретное покрытие и думаешь: «Боже, это мне не подходит, я не смогу здесь хорошо играть». Для меня было очень важно добиться успеха на грунте.

В прошлом году я была очень близка к тому, чтобы выйти в финал «Ролан Гаррос», очень близка. Наверное, мне до сих пор обидно. Но так бывает. Я всегда говорю: «Мы не проигрываем, мы учимся».

Думаю, тот опыт помог мне многому научиться. Надеюсь, в этом году я смогу выступить немного лучше.

— Похоже, вы до сих пор не можете выкинуть из головы поражение от Муховой в полуфинале. Как вы можете использовать это в этом сезоне в Штутгарте и потом – для достижения успеха в Париже?

— Ну, я думаю, что если я дойду до этой стадии турнира и там будет счёт 5:2 30:0, то я не проиграю. Не единого шанса, что повторится прошлогодняя ситуация. Я просто скажу себе: «Не в этот раз» (смеётся), — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

Напомним, в прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос» белоруска уступила чешке Каролине Муховой (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7). Стоит отметить, что в третьем сете Соболенко вела 5:2, но не сумела подать на матч при счёте 5:3.