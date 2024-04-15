Павел Котов потерпел поражение на старте турнира ATP-500 в Барселоне

69-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составил € 2 782 960.

В матче первого круга Котов со счётом 7:5, 3:6, 2:6 проиграл 43-й ракетке мира, представителю Австрии Себастьяну Офнеру.

Встреча Котова с Офнером продлилась 2 часа и 16 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Офнера три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Офнера в Барселоне станет седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас (5), который ранее выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.