Павел Котов потерпел поражение на старте турнира ATP-500 в Барселоне
Поделиться
69-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составил € 2 782 960.
В матче первого круга Котов со счётом 7:5, 3:6, 2:6 проиграл 43-й ракетке мира, представителю Австрии Себастьяну Офнеру.
Барселона. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 18:45 МСК
69
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
43
Себастьян Офнер
С. Офнер
Встреча Котова с Офнером продлилась 2 часа и 16 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Офнера три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующим соперником Офнера в Барселоне станет седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас (5), который ранее выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.
Комментарии
- 15 апреля 2024
-
21:38
-
21:20
-
21:03
-
20:29
-
20:03
-
19:54
-
19:31
-
18:31
-
17:56
-
17:49
-
17:42
-
17:31
-
17:25
-
15:57
-
15:46
-
14:56
-
14:41
-
14:24
-
14:15
-
14:09
-
12:56
-
12:42
-
11:59
-
11:17
-
10:05
-
09:36
-
09:28
-
08:58
-
06:52
-
01:00
-
00:51
-
00:47
-
00:44
-
00:09
- 14 апреля 2024
-
20:43