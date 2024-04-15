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Павел Котов потерпел поражение на старте турнира ATP-500 в Барселоне

Павел Котов потерпел поражение на старте турнира ATP-500 в Барселоне
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69-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составил € 2 782 960.

В матче первого круга Котов со счётом 7:5, 3:6, 2:6 проиграл 43-й ракетке мира, представителю Австрии Себастьяну Офнеру.

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 18:45 МСК
Павел Котов
69
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Себастьян Офнер
43
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Встреча Котова с Офнером продлилась 2 часа и 16 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Офнера три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Офнера в Барселоне станет седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас (5), который ранее выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

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