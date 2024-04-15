Свёнтек — об инвестициях Саудовской Аравии в теннис: это дело WTA и ATP

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о вложениях Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) в теннис.

«Честно говоря, когда речь идёт о подобных соглашениях, то я всегда жду официального решения. Мы, игроки, не можем сильно повлиять на это. Я думаю, что WTA и ATP должны принимать такие решения, но в то же время держать нас в курсе.

Конечно, теннис меняется. И такие события оказывают на этот процесс влияние. Но я надеюсь, что изменения, которые за этим последуют, будут положительными. WTA уже говорила нам раньше, что одна из целей — внести некоторые изменения. Посмотрим, как всё сложится.

Независимо от того, где будет проходить Итоговый турнир, я просто надеюсь, что там будет хорошая атмосфера. Надеюсь, WTA позаботится о том, чтобы мы могли просто играть в теннис и получать удовольствие», — приводит слова Свёнтек пресс-служба турнира.

Напомним, в феврале было объявлено о пятилетнем сотрудничестве, в рамках которого PIF станет титульным спонсором рейтинга ATP, а также турниров серии «Мастерс» в Майами, Индиан-Уэллсе и Мадриде, турнира категории ATP 500 в Пекине и двух итоговых турниров: основного — ATP Finals и молодёжного — Next Gen. Кроме того, в начале апреля WTA и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили соглашение, согласно которому три Итоговых турнира WTA с 2024 по 2026 год пройдут в Эр-Рияде.