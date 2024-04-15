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Видеообзор победы Баутисты-Агута над Сафиуллиным на турнире в Барселоне

Видеообзор победы Баутисты-Агута над Сафиуллиным на турнире в Барселоне
Аудио-версия:
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Сегодня, 15 апреля, 39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин в первом раунде грунтового турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания) уступил 84-й ракетке мира Роберто Баутисте-Агуту — 3:6, 6:7 (8:10).

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Роман Сафиуллин
38
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 8
6 		7 10
         
Роберто Баутиста-Агут
84
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, это лишь вторая встреча спортсменов на корте. Летом 2022 года российский теннисист выиграл в пяти сетах в 1/64 финала Уимблдона. Теперь счёт по личным встречам стал ничейным — 1:1.

В следующем раунде Баутиста-Агут сыграет с другим россиянином, 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым.
Турнир в Барселоне проходит с 15 по 21 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 2 782 960.

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