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Видеообзор победы Баутисты-Агута над Сафиуллиным на турнире в Барселоне

Сегодня, 15 апреля, 39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин в первом раунде грунтового турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания) уступил 84-й ракетке мира Роберто Баутисте-Агуту — 3:6, 6:7 (8:10).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Сафиуллин — Роберто Баутиста-Агут.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, это лишь вторая встреча спортсменов на корте. Летом 2022 года российский теннисист выиграл в пяти сетах в 1/64 финала Уимблдона. Теперь счёт по личным встречам стал ничейным — 1:1.

В следующем раунде Баутиста-Агут сыграет с другим россиянином, 17-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Турнир в Барселоне проходит с 15 по 21 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 2 782 960.