«45 минут до выхода на красную дорожку». Мария Шарапова показала, как готовит сыну суп

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях забавное видео, на котором в роскошном образе стоит у плиты.

«45 минут до выхода на красную дорожку (эмодзи «смех до слёз»). Я так нарядилась… Чтобы приготовить сыну суп. Иии отпраздновать достижения невероятных личностей в науке на Breakthrough Prize (крупнейшая в мире научная премия. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала пост Шарапова.

Напомним, Мария родила сына в июле 2022 года. Его назвали Теодором.

Премия Breakthrough Prize – 2024 прошла в минувшее воскресенье, 14 апреля, в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Шарапова вошла в число приглашённых звёзд. Вместе с Шараповой на красной дорожке мероприятия были замечены Ким Кардашьян, Джессика Честейн, Кэти Перри и Орландо Блум, Марго Робби и другие селебрити.