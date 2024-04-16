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Андрей Рублёв рассказал о тренировке с Рафаэлем Надалем на турнире в Барселоне

Андрей Рублёв рассказал о тренировке с Рафаэлем Надалем на турнире в Барселоне
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о тренировке с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Нет, на тренировке с Рафой я не испытывал дополнительного давления. Конечно, он убивает меня, или я сам себя убиваю, я не знаю, но тренироваться с Рафой всегда приятно. Мы не задаёмся такими вопросами, просто приезжаем на корт, и наступает время тренировки.

Думаю, мой тренер согласовал эту тренировку. Большинство игроков просят Рафу потренироваться с ними. Поэтому я уверен, что инициатива исходила от моей команды, и именно так мы организовали тренировку», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Ранее Надаль подтвердил, что будет выступать на турнире в Барселоне.

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