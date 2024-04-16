Рублёв: Надаль много раз доказывал, что умеет выходить из безнадёжных ситуаций

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что нынешний розыгрыш турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) может стать последним для испанца Рафаэля Надаля.

«Трудно осознавать и думать о том, что мы, возможно, провели одну из наших последних тренировок вместе. Или то, что это один из его последних турниров. Потому что Рафа много раз доказывал, что умеет выходить из безнадёжных ситуаций. Так что тяжело поверить, что это может быть его последний турнир в Барселоне. У него бывали ситуации, когда все говорили: «Теперь точно всё». Но Надаль всегда доказывал, что они ошибались, и возвращался. Поэтому сейчас никто не высказывается так уверенно. Посмотрим, когда этот момент наступит», — сказал Рублёв на пресс-конференции.