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Энди Маррею не будут делать операцию на лодыжке

Энди Маррею не будут делать операцию на лодыжке
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Трёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», двукратному олимпийскому чемпиону британскому теннисисту Энди Маррею не будут оперировать лодыжку из-за травмы, полученной на турнире в Майами (США).

«Энди не будет переносить операцию на лодыжке. Его реабилитация проходит хорошо, он надеется вскоре приступить к работе на корте. Пока у нас нет точной даты его возвращения на соревнования», — приводит слова представителя команды Маррея Eurosport.

Напомним, ранее Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. У британского спортсмена был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки. На турнире в Майами Маррей дошёл до третьего круга, где потерпел поражение от чеха Томаша Махача.

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