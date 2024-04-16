Карен Хачанов снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который проходит с 15 по 21 апреля.

Россиянин был посеян под седьмым номером и должен был начать свой путь на турнире со второго круга. Вместо Хачанова на турнире в Барселоне выступит итальянский теннисист Андреа Вавассори. Во втором круге соревнований итальянец встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

Напомним, ранее Хачанов выступил на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Россиянин дошёл до четвертьфинала соревнований, где проиграл будущему чемпиону турнира греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу греческого спортсмена.