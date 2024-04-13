Алексей Селиваненко оценил выступление Карена Хачанова на «Мастерсе» в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил выступление Карена Хачанова (дошёл до четвертьфинала) на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Циципас в игре с Хачановым уверенно держал свою подачу, много подал навылет. При этом на подаче Карена Стефаносу удалось постоянно создавать напряжение и в итоге реализовать необходимые для победы брейк-пойнты. В любом случае отличный турнир для Карена, как по качеству тенниса, так и по результату.

Карен показал отличный по содержанию теннис, обыграв по ходу в том числе Даниила Медведева, одного из сильнейших в туре. Понятно, что всегда хочется максимального результата и победы на турнире в целом, но с учётом существующей конкуренции восьмёрка на турнире уровня 1000 — более чем достойный результат», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.