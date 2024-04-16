Рублёв яростно разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга он уступил представителю США Брэндону Накашиме (87-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). После матча россиянин несколько раз ударил ракетку о грунт с большой силой.

Отметим, что Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея в 1/32 финала (7:6 (7:3), 6:1).

Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Следующим соперником американского теннисиста станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.