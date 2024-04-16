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Рублёв яростно разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне

Рублёв яростно разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга он уступил представителю США Брэндону Накашиме (87-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). После матча россиянин несколько раз ударил ракетку о грунт с большой силой.

Отметим, что Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея в 1/32 финала (7:6 (7:3), 6:1).

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:35 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Следующим соперником американского теннисиста станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.

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