Рублёв яростно разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга он уступил представителю США Брэндону Накашиме (87-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (6:8). После матча россиянин несколько раз ударил ракетку о грунт с большой силой.
Отметим, что Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея в 1/32 финала (7:6 (7:3), 6:1).
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Следующим соперником американского теннисиста станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.
- 16 апреля 2024
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:01
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
17:34
-
17:28
-
16:59
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
15:54
-
15:06
-
14:51
-
14:13
-
13:22
-
12:00
-
11:20
-
10:39
-
10:35
-
09:33
-
00:50
-
00:48
-
00:43
-
00:18
- 15 апреля 2024
-
23:57
-
22:44
-
22:42
-
22:38
-
22:00
-
21:38