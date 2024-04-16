Кузнецова — о Рублёве: такое бывает, что вообще не веришь в свои удары

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражения восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, заявив, что у теннисиста началась серия поражений, но такое бывает у всех спортсменов. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Как же жалко Андрея(( Какая сейчас полоса тёмная. Бывает иной раз, проиграешь пару матчей и потом снова выигрываешь. Но тут началась прям основательная проигрышная серия. Такое бывает у всех. Главное сейчас — держаться и совсем уж не отчаиваться, не менять в команде что-то основательно. Просто тут потеря уверенности, такое бывает, что вообще не веришь в свои удары, в важные моменты ошибаешься. Сложно цепляться за каждый мяч, потому что теряется вера в свои удары и вера в самого себя. Но, как говорится, жизнь это зебра и чёрные полосы тоже сменяются белыми. Андрею терпения, психологической устойчивости и веры в себя», — написала Кузнецова под своим постом.

Напомним, сегодня, 16 апреля, завершился матч между Рублёвым и Брэндоном Накашимой. Россиянин проиграл в двух сетах. Это поражение было четвёртым подряд. Рублёву не удаётся пройти дальше второго круга уже несколько турниров.

Некоторые спортсмены и известные личности также высказались по поводу проигрышей восьмой ракетки мира.