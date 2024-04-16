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«Мурашки по коже». Бадоса — о возвращении Надаля

«Мурашки по коже». Бадоса — о возвращении Надаля
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Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала возвращение в теннис 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля. Спортсмен провёл свой первый матч на грунтовом турнире после продолжительной паузы в 681 день.

«Снова увидеть Рафу на корте – мурашки по коже. Это всегда будет напоминать мне о детстве...» — написала Бадоса в своих социальных сетях.

Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца. В следующем круге турнира в Барселоне Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Турнир в Барселоне начался 15 апреля и завершится 21 апреля.

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