«Мурашки по коже». Бадоса — о возвращении Надаля

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала возвращение в теннис 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля. Спортсмен провёл свой первый матч на грунтовом турнире после продолжительной паузы в 681 день.

«Снова увидеть Рафу на корте – мурашки по коже. Это всегда будет напоминать мне о детстве...» — написала Бадоса в своих социальных сетях.

Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца. В следующем круге турнира в Барселоне Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Турнир в Барселоне начался 15 апреля и завершится 21 апреля.