Шнайдер в дуэте с Самсоновой вышли в четвертьфинал турнира в Штутгарте в парном разряде

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова одержали победу над соотечественницей Яной Сизиковой и Терезой Михаликовой из Словакии (6:3, 6:2) в матче первого круга парного разряда турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. На счету Шнайдер и Самсоновой три подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта. Россиянки не допустили ни одной двойной ошибки. Дуэт Михаликова/Сизикова выполнил один эйс, реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных и допустил две двойные ошибки.

Соперницами россиянок в следующем раунде станут Барбора Крейчикова из Чехии с немкой Лаурой Зигемунд, которые в 1/8 финала обыграли китаянок Фан-сянь У и Сюй Ифань со счётом 3:6, 6:4, 10:7.