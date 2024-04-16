Селиваненко: для Надаля грунт всегда был его стихией

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от выступления экс первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в турнирах на грунте в этом сезоне.

«Для Надаля грунт всегда был его стихией. С результатами Рафаэля никто не может сравниться. Сложно давать сейчас какие-то прогнозы, здесь, скорее всего, всё зависит от того, насколько Надаль будет себя чувствовать физически готовым», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Рафаэль Надаль в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:3. Испанец не выступал в официальных матчах ATP с января этого года.