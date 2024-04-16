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Селиваненко: для Надаля грунт всегда был его стихией

Селиваненко: для Надаля грунт всегда был его стихией
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от выступления экс первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в турнирах на грунте в этом сезоне.

«Для Надаля грунт всегда был его стихией. С результатами Рафаэля никто не может сравниться. Сложно давать сейчас какие-то прогнозы, здесь, скорее всего, всё зависит от того, насколько Надаль будет себя чувствовать физически готовым», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Рафаэль Надаль в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:3. Испанец не выступал в официальных матчах ATP с января этого года.

Барселона. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
Флавио Коболли
62
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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Новости. Теннис
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