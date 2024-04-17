«Природа — одна из самых красивых вещей в мире». Циципас призвал людей беречь планету

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о красоте природы.

«Природа — одна из самых красивых вещей в мире. Как листья меняют окрас осенью, как шумят волны, разбиваясь о берег, как прекрасен снежный пейзаж. Давайте будем беречь и любить нашу планету, чтобы сохранить её красоту для будущих поколений», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монте-Карло, который завершился на прошлой неделе, Стефанос Циципас обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:4. Теперь Циципас является трёхкратным победителем «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Ранее он выигрывал турнир в 2021 и 2022 годах.