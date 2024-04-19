«Мы собираемся что-то сделать?» Зверев вступил в перепалку с судьёй из-за дождя

Немецкий теннисист Александр Зверев, пятая ракетка мира, вступил в перепалку с судьёй во время своего матча четвертьфинала грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Спортсмен был недоволен тем, что он был вынужден проводить встречу со 106-й ракеткой мира из Чили Кристьяном Гарином под дождём.

«В какой момент мы собираемся что-то сделать? В какой? Просто скажи мне. Неужели мы не предпримем ничего в течение всего матча? Тогда я заканчиваю. Просто пропущу следующие два гейма — и всё. Это нелепо. Буквально идёт дождь», — обращался спортсмен к судье.

Отметим, что арбитр не прислушался к мнению Зверева, матч был доигран. В нём немецкий теннисист, первый сеяный турнира, проиграл Гарину со счётом 4:6, 4:6.