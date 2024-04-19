Вондроушова прокомментировала победу над Соболенко в 1/4 финала в Штутгарте

Восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии прокомментировала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, занимающей второе место в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Вондроушовой.

«Это был очень тяжёлый матч. Арина — отличный игрок. Я старалась оставаться в игре, собираться в сложных моментах. Но Соболенко бьёт очень быстро, поэтому мне часто было сложно что-то сделать. Однако в решающие моменты я старалась сохранять спокойствие. Я думаю, что эта психологическая стабильность стала ключевым моментом, который в итоге позволил мне победить», — сказала Вондроушова в интервью на корте.