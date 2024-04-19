Вондроушова прокомментировала победу над Соболенко в 1/4 финала в Штутгарте
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Восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии прокомментировала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, занимающей второе место в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Вондроушовой.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 16:05 МСК
8
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Это был очень тяжёлый матч. Арина — отличный игрок. Я старалась оставаться в игре, собираться в сложных моментах. Но Соболенко бьёт очень быстро, поэтому мне часто было сложно что-то сделать. Однако в решающие моменты я старалась сохранять спокойствие. Я думаю, что эта психологическая стабильность стала ключевым моментом, который в итоге позволил мне победить», — сказала Вондроушова в интервью на корте.
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