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Вондроушова прокомментировала победу над Соболенко в 1/4 финала в Штутгарте

Вондроушова прокомментировала победу над Соболенко в 1/4 финала в Штутгарте
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Восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии прокомментировала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, занимающей второе место в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Вондроушовой.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 16:05 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Это был очень тяжёлый матч. Арина — отличный игрок. Я старалась оставаться в игре, собираться в сложных моментах. Но Соболенко бьёт очень быстро, поэтому мне часто было сложно что-то сделать. Однако в решающие моменты я старалась сохранять спокойствие. Я думаю, что эта психологическая стабильность стала ключевым моментом, который в итоге позволил мне победить», — сказала Вондроушова в интервью на корте.

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