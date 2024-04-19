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Вондроушова выиграла матч у игрока топ-10 рейтинга WTA впервые с победного Уимблдона

Вондроушова выиграла матч у игрока топ-10 рейтинга WTA впервые с победного Уимблдона
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Сегодня, 19 апреля, восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии после победы в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) прервала серию из пяти поражений от топ-10 рейтинга WTA, которая длилась с победного для чешки Уимблдона. Напомним, Вондроушова обыграла вторую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

После победного Уимблдона чешка проиграла следующие матчи:

  • Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — Иге Свёнтек со счётом 7:6 (7:3), 6:0; Кори Гауфф со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6; Онс Жабер со счётом 6:4, 6:3;
  • WTA-1000 в Цинциннати — Иге Свёнтек со счётом 7:6 (7:3), 6:1;
  • WTA-1000 в Монреале — Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.

Отметим, что в целом за карьеру баланс Вондроушовой с теннисистками топ-10 рейтинга WTA стал 12-23.

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