Свёнтек стала третьей теннисисткой, выигравшей все 10 первых матчей в Штутгарте
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Сегодня, 19 марта, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 10-ю победу на грунтовом турнире в категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, Свёнтек обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 18:25 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
303
Эмма Радукану
Э. Радукану
Теперь Свёнтек является третьей теннисисткой в Открытой эре, выигравшей все 10 первых матчей на турнире в Штутгарте.
Ранее этого результата удалось добиться только двукратной чемпионке US Open Трэйси Остин и пятикратной победительнице турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.
Напомним, Свёнтек является двукратной и действующей чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте. В 2022 и 2023 годах она в финале в двух сетах обыгрывала белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
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