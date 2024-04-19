Вихлянцева: Соболенко поздно прилетела в Европу, переход на местный грунт дался ей тяжело

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, бывшая 54-я ракетка мира, поделилась мнением о том, почему вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Думаю, что Арина Соболенко только начинает вкатываться на грунтовые турниры. Маркета Вондроушова, которая снялась с матча второго круга Индиан-Уэллса против Марты Костюк и не игравшая «тысячник» в Майами, лучше подготовилась к Штутгарту. Пауза помогла ей это сделать. «Пятисотник» в Штутгарте — первый женский турнир на грунте, но очень престижный. Здесь играют почти все представительницы топ-10, чтобы завоевать главный титул и автомобиль Porshe.

Считаю, что Соболенко поздно прилетела в Европу. Этот переход с зелёного грунта на классический европейский грунт дался белоруске тяжело. Однако к Мадриду, где корты являются более быстрыми, чем в Штутгарте, Арине будет выступать легче», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.