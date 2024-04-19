Рыбакина: хочу получить права, если выиграю «Порш» в Штутгарте, это будет стимулом

Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала о желании выиграть титул и получить «Порш», который дают победителям в качестве подарка. По словам спортсменки, это может стать мотивацией для неё быстрее получить водительские права.

— Для многих игроков главная цель турнира — выиграть «Порш». По их словам, это даже может быть приятнее титула. Хотя кто-то уже сказал, что у него есть «Порш». А как у вас дела с вашим «гаражом»? Какие у вас автомобили, есть ли они вообще и насколько вы хороший водитель?

— Честно говоря, у меня даже нет водительских прав. Я очень хочу их получить. Я уже занималась пару раз с инструкторами. Я в принципе знаю, как водить. Но пока не удалось получить права. Соответственно, машины у меня тоже нет.

— Если получится выиграть «Порш» на турнире в Штутгарте, это будет вашим стимулом получить права быстрее?

– Да, конечно, я очень хочу сделать права в этом году. Если будет машина, это точно будет дополнительным стимулом.