Рыбакина — о матче со Свёнтек: мы всегда доводим друг друга до предела возможностей

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, высказалась о предстоящей встрече с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Конечно, с Игой всегда тяжело играть. Я чувствую, что мы всегда доводим друг друга до предела возможностей.

Помню, как в этом году мы играли выставочный матч, а тогда только завершалась предсезонная подготовка, и было очень сложно. Ига стартовала в сезоне очень активно, и, думаю, мне нужно продолжать в таком же духе (улыбается).

Играть с ней приятно. Конечно, хочу победить, но мне нужно и оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте. Возможно, сейчас она фаворитка матча, но я тоже хорошо играю, подаю, двигаюсь, поэтому у меня тоже есть шансы. Поэтому я просто счастлива сыграть с ней», — рассказала Рыбакина на пресс-конференции.