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Даниил Медведев раскрыл тактику, благодаря которой его можно обыграть на корте

Даниил Медведев раскрыл тактику, благодаря которой его можно обыграть на корте
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев раскрыл тактику, благодаря которой его можно обыграть на корте. В новом видео на канале ATP Tour бывший шестой номер в рейтинге ATP Феликс Оже-Альяссим из Канады обратился к россиянину с просьбой рассказать секрет побед над ним. Напомним, счёт личных встреч между игроками — 7-0 в пользу россиянина.

«Это очень забавный вопрос, Феликс, но, честно говоря, у меня есть довольно серьёзный ответ. Да, мне на самом деле удалось выиграть все наши матчи. Но в качестве показательного примера ты можешь посмотреть первый сет недавней игры против Томми Пола на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Там видно, как меня возможно победить. Тебе просто нужно активно возвращать все мячи на корт, выходить к сетке, делать дроп-шоты и так далее. В целом Пол был близок к тому, чтобы выиграть у меня со счётом 6:0. Так что это великолепный рабочий план», — сказал Медведев в видео.

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