Даниил Медведев подтвердил своё участие в турнире ATP-500 в Пекине

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подтвердил своё участие в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Пекине (Китай) с 26 сентября по 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Мне очень понравилась моя первая поездка в Пекин в прошлом году. Там собралась очень приятная публика. Так что я с нетерпением жду возможности вернуться к вам в этом году», — сказал Медведев в видео для турнира.

Напомним, в прошлом году в Пекине Медведев (2) дошёл до финала, где со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7) проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6).

Также своё участие в Пекине-2024 уже подтвердил двукратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас.