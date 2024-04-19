Медведев сообщил, что хочет посоревноваться с Хуркачем в автогонках

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что хочет поучаствовать вместе с Хубертом Хуркачем из Польши (девятый в рейтинге ATP) в автогонках. По словам россиянина, он сам любит картинг, а также знает, что его коллега по туру Хуркач тоже хорошо разбирается в этом виде спорта.

«У меня есть машина, и она очень нравится Хуберту Хуркачу. Он вообще довольно круто разбирается в теме машин. И я бы с удовольствием поучаствовал с ним в гонках, будь то картинг или простые автомобили, неважно. Надеюсь, в один день это желание воплотится в жизнь», — сказал Медведев в видео, опубликованном на официальном канале ATP Tour.

Напомним, последним турниром, в котором участвовал Медведев, был «Мастерс» в Монте-Карло, где в матче третьего круга он проиграл соотечественнику Карену Хачанову со счётом 3:6, 5:7.