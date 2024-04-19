Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв Кори Гауфф

Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В своём матче четвертьфинала спортсменка в трёх сетах обыграла третью ракетку мира из США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).
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Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут. За это время Марта Костюк выполнила один эйс, реализовала восемь брейк-пойнтов из 21 и допустила десять двойных ошибок. На счету Кори Гауфф — три подачи навылет, восемь реализованных брейк-пойнтов из 15 и восемь двойных ошибок.
За выход в финал украинская спортсменка поборется с восьмой ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой. Ранее теннисистки не играли друг с другом: их первая встреча должна была пройти в Индиан-Уэллсе (США) в этом сезоне, но чешка снялась с матча.
- 19 апреля 2024
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