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Видеообзор поражения Арины Соболенко в матче с Маркетой Вондроушовой в Штутгарте

Видеообзор поражения Арины Соболенко в матче с Маркетой Вондроушовой в Штутгарте
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В пятницу, 19 апреля, прошёл матч четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко в трёх сетах проиграла восьмой ракетке мира из Чехии Маркете Вондроушовой. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За выход в финал соревнований Маркета Вондроушова поборется с 27-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк, которая ранее в своём матче четвертьфинала в трёх сетах на тай-брейке обыграла третью ракетку мира из США Кори Гауфф.

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