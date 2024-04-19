16-летняя Мирра швыряла ракетку и проиграла украинке. Россиянок в сетке Руана не осталось

Сегодня, 19 апреля, на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция) состоялись четвертьфинальные матчи. Из пяти российских теннисисток, попавших в основную сетку, в восьмёрку лучших вышла только одна, а именно 16-летняя Мирра Андреева, посеянная под пятым номером. Её соперницей стала украинская теннисистка Ангелина Калинина (3).

И Андреева, и Калинина перед очной встречей не проиграли ни одного сета на турнире в Руане. Мирра прошла Надию Подороску и соотечественницу Элину Аванесян, а Ангелина справилась с Ализе Корне и Мартиной Тревизан.

Ранее Андреева и Калинина никогда не играли друг с другом. Россиянка сейчас занимает в рейтинге 43-ю строчку, а украинка — 32-ю. Лучший результат Ангелины на турнирах WTA — прошлогодний финал грунтового «тысячника» в Риме. Мирра в своём юном возрасте может похвастаться 1/8 финала WTA-1000 в Мадриде в прошлом сезоне, а также на Уимблдоне-2023 и на Australian Open — 2024. Кроме того, для Андреевой этот четвертьфинал стал вторым в карьере на уровне WTA. До этого она добилась аналогичного результата в Брисбене в начале 2024-го.

Андреева активно вошла в игру и в первом же гейме вышла на тройной брейк-пойнт. Первые два из них Калинина отыграла, а на третьем розыгрыше россиянке удался укороченный. Во втором гейме Мирра в обменах также смотрелась чуть лучше соперницы и подтвердила брейк — 2:0. Но украинка прибавила. Сначала она взяла свою подачу, а четвёртый гейм стал зеркальным отображением первого. Андреева наошибалась на подаче, два брейк-пойнта отыграла, а на третьем сорвала удар — 2:2.

Как оказалось, это было начало парада брейков, который закончился уже после 4:4. А в девятом гейме Калинина забрала свою подачу, причём после одного из розыгрышей Андреева, неудачно укоротив, не совладала с нервами и швырнула ракетку.

Мирра Андреева швыряет ракетку в матче с Ангелиной Калининой в Руане-2024 Фото: Кадр из трансляции

С учётом сложившейся ситуации, россиянке необходимо было брать свою подачу, так как счёт стал 4:5 не в её пользу. Увы, не вышло. Мирра на сетболе у соперницы дрогнула в обмене на задней линии и ошиблась по длине — 6:4 в пользу Ангелины за 43 минуты. В целом можно отметить, что Андреева старалась играть чуть разнообразнее, а Калинина больше была склонна к осторожности. Это отразилось и на статистике: по виннерсам Мирра оказалась лучше Ангелины (11 против 7), а вот невынужденных ошибок у неё оказалось вдвое больше: 15 против 7.

Вторую партию Андреева начала с трудного брейка — и лишь затем, чтобы тут же под ноль отдать свою подачу. В третьем гейме россиянка после неудачного дропшота вновь швырнула ракетку, но это было ещё не так критично, поскольку то был гейм на приёме, а свою подачу Мирра затем взяла — 2:2.

Далее инициатива на какое-то время перешла к Калининой. Андреева чуть просела по физике и, как следствие, стала чаще допускать неточности, чего нельзя было сказать о её сопернице. В шестом гейме украинка сделала важный брейк — 4:2, — но при 5:3 довольно неожиданно по такой игре не смогла подать на матч. Ангелина в этом гейме допустила двойную, которая привела к 0:40. И третий брейк-пойнт Мирра реализовала, дождавшись ошибки от соперницы. После этого россиянка под ноль выиграла свой гейм и сравняла счёт — 5:5.

В концовке всё же сказался опыт Калининой. Свой гейм она забрала под ноль, а в 12-м гейме, в котором у Андреевой вновь посыпались неточности, использовала первый же матчбол на приёме — 6:4, 7:5 за 1 час 37 минут. На решающем розыгрыше судья спустилась с вышки — и констатировала аут после ошибки Мирры по длине.

Вот так Андреева, как и в январе в Брисбене, вновь не смогла выйти в свой первый полуфинал на уровне WTA. Следующий турнир, на котором выступит Мирра, — «тысячник» в Мадриде. Там ей предстоит защищать выход в 1/8 финала, куда она добралась в 2023 году.

Супертурнир в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».