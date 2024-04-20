Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер обратился к Медведеву с вопросом о том, почему при подаче он стоит далеко от корта

Синнер обратился к Медведеву с вопросом о том, почему при подаче он стоит далеко от корта
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии в новом видео на официальном канале ATP Tour обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву (четвёртый в рейтинге ATP) с вопросом о том, почему при подаче он стоит так далеко от корта. По мнению итальянца, это лишь усложняет спортсмену игру, так как у него мало шансов хорошо подстроиться под удар.

«Я думаю, у тебя, Янник, такой большой теннисный талант, что ты тоже можешь отходить далеко и хорошо принимать. Однако я не уверен, что это нужно для твоей игры. В целом самый простой ответ на твой вопрос — когда ты возвращаешься издалека, ты можешь ударить очень сильно и прямо над сеткой. Плюс в этом случае мяч часто отскакивает довольно опасно для соперника. Так что задумка простая», — сказал Медведев в видео.

Материалы по теме
Даниил Медведев раскрыл тактику, благодаря которой его можно обыграть на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android